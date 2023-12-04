Орлов о фоле Пиняева на Клаудиньо: «Хорошо, что травму не нанес! Хотя бил умышленно»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил , что арбитры могли удалить полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева за фол на хавбеке «Зенита» Клаудиньо в матче 17-го тура РПЛ. Главный судья встречи Алексей Сухой показал Пиняеву желтую карточку.

«Фол Пиняева на Клаудиньо? Оранжевая карточка, все было на тоненького. К счастью, он не нанес травму бразильцу, хотя бил умышленно. Ну что это такое... Молодой парень, а с такой агрессией сыграл. Товарищ, ты же можешь нанести серьезное повреждение! Неприятный эпизод», — сказал Орлов «СЭ».

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на 6-й строчке (28).