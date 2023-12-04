Орлов об игре Дзюбы против «Зенита»: «Был очень полезен, отдал пас, выигрывал борьбу»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче против «Зенита» (3:1) в 17-м туре РПЛ.

35-летний форвард провел на поле весь матч и сделал голевую передачу.

«Третий гол Тикнизян забил после передачи Дзюбы. Вообще Артем был очень полезен. Молодец. И голевой пас записал в свой актив, и выигрывал борьбу. В одном эпизоде отдал передачу пяткой тому же Глушенкову », — сказал Орлов «СЭ».

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на 6-й строчке (28).