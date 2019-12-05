Геннадий Орлов: «С переименованием станции метро «Новокрестовская» в «Зенит» не нужно тянуть»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался относительно переименования станции метро «Новокрестовская» в Петербурге в «Зенит». Сегодня топонимическая комиссия города предложила отложить это решения для того, чтобы о опросе приняло участие большее количество людей.

— Считаю, что с этим не нужно тянуть, — отметил Орлов. — Станция метро «Зенит» — удобное название, в том числе для иностранцев, которым легче будет ориентироваться в городе. Не будет имени «Новокрестовская», это слово им ни о чем не говорит. В Петербурге планируется провести чемпионат Европы, финал Лиги чемпионов. И этот стадион нравится всем. Наверняка, он будет задействован в других соревнованиях. У меня богатейший опыт поездок по Европе, и почти везде название стадиона совпадает с названием метро. Разве «Зенит» не заслужил право иметь метро с таким же именем? Убежден, станция метро «Зенит» — лучшее название. (Дмитрий Зимин)

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