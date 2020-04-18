Геннадий Орлов: «Разве Индзаги где-то говорил, что хочет видеть Дзюбу в «Лацио»?

Известный телекомментатор Геннадий Орлов пока не видит оснований для разговора о переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Лацио».

— Вы не верите в то, что Артем Дзюба уедет в «Лацио». Не обидно, что он так и не попробует свои силы в Европе? Или от добра добра не ищут?

— Решение зависит от самого Дзюбы. Вспоминаю Егора Титова. Его приглашали в Германию, в «Баварию». «Спартак» не отпустил. Но мне кажется, и сам Егор не рискнул. И тут его сложно осуждать. Хотя, думаю, мог бы себя проявить в Европе — уровень позволял. Но вот так получилось... Понимаете, нет никакой гарантии, что наши футболисты заиграют на Западе. Совсем другая интенсивность. 40-50 матчей за сезон. Мы не готовы к такому темпу... Мало тренируемся! Нам надо кардинально поменять методики. И за один день ничего не изменить. Не хочу называть фамилии, но некоторые игроки «Зенита» сейчас выглядят хуже, чем три года назад. Не прогрессируют. Хотя есть и объективные трудности. Нет серьезной конкуренции, много проходных матчей, где не надо особо напрягаться. Обращает на себя внимание и высокая степень травматизма. О чем это говорит? Мышцы не готовы... Много проблем, много... Мы не наблюдаем роста игроков. Где индивидуальное мастерство?

Вот вы любите говорить, вздыхать: наши игроки не уезжают. А кого туда зовут? Ну вот кого? Только агенты пока договариваются и предлагают своих клиентов. Появилась информация про «Лацио» и Дзюбу. Хорошо. Но вы где-то разве читали или слышали, чтобы тренер римской команды Симоне Индзаги сказал, что хочет видеть у себя Артема? Лично я — нет. Пока, если верить СМИ, только Жорже Мендеш ищет Артему варианты. А вот Арсен Венгер открыто заявлял, что заинтересован в услугах Аршавина. (Виталий Айрапетов)