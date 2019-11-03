Геннадий Орлов привел в пример Джордана Ларссона

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — ЦСКА в интервью «СЭ» покритиковал форварда питерцев Сердара Азмуна и отдал должное голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.

— Конечно, «Зенит» должен был выигрывать, — уверен Орлов. — Но пропустили такой мяч... Видимо, Караваев переволновался. Он все-таки играл против своего бывшего клуба. Очень хотел себя проявить. Но это вылилось в излишнюю нервозность. Сыграл в том эпизоде беспечно. В целом хозяева полностью владели инициативой, атаковали. Но есть вопросы к тому же Азмуну. Такие моменты не реализовывал! Если бы иранец в каждом матче использовал свои шансы, на его счету было бы уже 20 голов.

— Чего не хватает?

— Мастерства в завершении, теряет концентрацию. Я всегда вспоминаю Герда Мюллера — это образец забивного нападающего. Причем у немца не было такой скорости, как у Азмуна, Мюллер редко выходил один на один. Зато очень здорово все делал в штрафной площадке, забивал всеми частями тела! И его мячи буквально переползали через линию ворот. А у Сердара я почему-то все время вижу желание порвать сетку... Не просто забить, а ударить со всей силы. Зачем? Помните, момент в первом тайме? В «Зените» за стандарты отвечает Анатолий Тимощук. И питерцы великолепно разыграли штрафной, катнули низом под удар Азмуну.

— А он зарядил в небеса.

— Да, со всей силы! Чуть ли не закрыв глаза, бьет метров на 10 выше ворот. Как так? Пробей хотя бы в створ! А он как-то теряет хладнокровие что ли, лупит отчаянно. И такие моменты в его исполнении возникают нередко... Вот сейчас в «Спартаке» появился сын Хенрика Ларссона — Джордан. (Виталий Айрапетов)

Геннадий Орлов: «Попросил бы Акинфеева вернуться в сборную на чемпионат Европы. Он лучший по определению»