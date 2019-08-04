Геннадий Орлов: "Мне жалко "Уфу"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об "Уфе". Команда Вадима Евсеева с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

– Мне жалко "Уфу" искренне, потому что команда так раскрутилась в последние несколько лет, – сказал Орлов в программе на своем YouTube-канале. – Генеральный директор Шамиль Газизов и Зинченко продал, и Облякова в ЦСКА, и еще футболисты пошли. В принципе все у них было хорошо – попали в Лигу Европы, дебютировали, народ почувствовал, что это команда, которая может играть в Европе. И футбольная Европа узнала, что есть на карте Уфа.

Но поменялся тренер, главный тренер в республике Башкортостан. Я его называю тренер, на самом деле это глава республики. Предыдущий даже хотел новый стадион построить, футбольный. Уже показали место, где будет, сообщили, это было в планах. А сейчас новый руководитель сказал, что не будем строить стадион, довольно прохладно относится к футболу, жалко. Если в нашей российской системе губернатор или первое лицо так сдержанно относится, то футбол вряд ли будет развиваться, обидно.