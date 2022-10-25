Генич рассказал, что Захарян мог перейти в один из клубов чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич в комментарии «СЭ» рассказал о шансах уехать в Европу у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

— Захарян будет зимой в «Челси»?

— А нашлась схема, как получить деньги?

— Разве «Челси» не ищет варианты?

— Ищет. Но я сомневаюсь, что зимой этот трансфер состоится. Не думаю, что у «Челси» сейчас есть острая необходимость в Захаряне.

— Просто забронировать его на будущее.

— Могут забронировать и оставить его в «Динамо» до конца сезона.

— Это инсайд?

— Нет, я предполагаю. Знаю, какие клубы еще интересовались Арсеном, но говорить не буду.

— Из каких стран?

— Из Испании был конкретный вариант.

— Топ-клуб?

— Нет, но играет в еврокубках.

— «Вильярреал»?

— Не важно.

— Я угадал?

— Нет.

— А почему с Испанией не сложилось?

— Мне кажется, в Испании могут быть репутационные моменты с тем, чтобы брать игрока из России. Возможно, сторона, которая хотела его пригласить, взвесив все за и против, решила отказаться.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.