Баженов: «Мелешин и Зорин неплохо себя показывают в «Спартаке»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос, могут ли зимой отправиться в аренду нападающий Павел Мелешин или полузащитник Даниил Зорин.

«По ребятам ничего не могу сказать. Пока они неплохо себя показывают в команде, им предоставляют шанс, который они стараются использовать. Аренда других игроков возможна. Может, зимой какой-то футболист в «Спартаке» сам подойдет и скажет тренерскому штабу: «Хочу играть больше». Это нормально, тогда будем искать варианты. Допускаю такое, но не знаю, будет ли», — цитирует Metaratings Баженова.

В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» (5:0) Мелешин отметился дебютным голом в РПЛ с передачи Зорина, для которого эта игра стала первой в составе красно-белых в РПЛ.

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» — 36 очков.