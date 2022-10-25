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Владимир Пономарев: «Чалов и руководство ЦСКА правильно делают. Клуб не позволяет уехать игроку во второй дивизион Италии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался об интересе «Венеции» к нападающему армейцев Федору Чалову.

«Так, в каком дивизионе выступает «Венеция»? В серии Б! Ни в коем случае! Это будет регрессом для Чалова. Ему еще рано уходить. Надо поработать в России пару лет, чтобы возмужать и стать настоящим форвардом. Он уже становится таким. Ему нужно терпения. Чалов успел поиграть у Швейцарии, уже неплохо. Все-таки он там почувствовал футбольную атмосферу, что нужно драться за свое место. Вон, сейчас Дзюба сидит в Турции. Он уже даже не попадает в состав. Так что, Чалов и руководство ЦСКА правильно делают. Клуб не позволяет уехать игроку во второй дивизион Италии», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-schitaet-chto-otezd-chalova-v-venetsii-budet-regressom-dlya-igroka

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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29%

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РБ Лейпциг
Реал

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31%

1.90

П2

24%

2.65

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21%

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Барселона
Бавария

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2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Владимир Пономарев
Федор Чалов
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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