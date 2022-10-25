Владимир Пономарев: «Чалов и руководство ЦСКА правильно делают. Клуб не позволяет уехать игроку во второй дивизион Италии»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался об интересе «Венеции» к нападающему армейцев Федору Чалову.

«Так, в каком дивизионе выступает «Венеция»? В серии Б! Ни в коем случае! Это будет регрессом для Чалова. Ему еще рано уходить. Надо поработать в России пару лет, чтобы возмужать и стать настоящим форвардом. Он уже становится таким. Ему нужно терпения. Чалов успел поиграть у Швейцарии, уже неплохо. Все-таки он там почувствовал футбольную атмосферу, что нужно драться за свое место. Вон, сейчас Дзюба сидит в Турции. Он уже даже не попадает в состав. Так что, Чалов и руководство ЦСКА правильно делают. Клуб не позволяет уехать игроку во второй дивизион Италии», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.