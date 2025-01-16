Генич не считает Соболева трансферной ошибкой «Зенита»: «Саша — классный игрок»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Соболев — трансферная ошибка «Зенита»?

— Нет. Не считаю, что это так. Сейчас модно поддаваться истерии масс, которые кричат, что это ошибка. Но он приходил толком без подготовки, ничего не делая месяц. Понятно, что уровень лиги упал, а Саша — классный игрок с хорошим набором качеств, но чтобы по щелчку пальцев и без тренировок заиграть... С Промесом такое прокатило, когда он не мог выезжать за границу и пропустил сборы со «Спартаком», а с Соболевым не прошло. Его раз поставили — неуверенность, не забил, два, три, четыре. Вокруг его персоны постоянно негатив, все ждут, когда же он наконец забьет. Потом Саша перестал попадать в состав, выходить на замены на достаточное количество времени. Сейчас будет время на подготовку, он поедет на сборы показать себя и найти связи с одноклубниками. Весна даст ответ на вопрос, провальный ли это трансфер. Но я бы не торопился с оценками, чтобы потом не переобуваться.

Если вспомнить Вендела и его первые полгода в «Зените», у некоторых тоже возникали вопросы. Ему искали позицию, думали, как ускорить адаптацию. А сейчас все на него молятся. С Угальде та же история — ни одного гола весной, похоронил «Спартак» в Кубке, не реализовав два выхода один на один. Сейчас 15 голов, и все молятся. У нас слишком большие ожидания вначале, слишком резкая реакция на неудачи, а затем переобувания со словами: «Ну я же говорил!» Мы же знаем потенциал Соболева и то, что он хороший игрок, которого надо правильно использовать.

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал голевую передачу. При этом Соболев все еще не отличился голами в этом розыгрыше РПЛ.