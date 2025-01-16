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Сегодня, 09:15

Генич не считает Соболева трансферной ошибкой «Зенита»: «Саша — классный игрок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Соболев — трансферная ошибка «Зенита»?

— Нет. Не считаю, что это так. Сейчас модно поддаваться истерии масс, которые кричат, что это ошибка. Но он приходил толком без подготовки, ничего не делая месяц. Понятно, что уровень лиги упал, а Саша — классный игрок с хорошим набором качеств, но чтобы по щелчку пальцев и без тренировок заиграть... С Промесом такое прокатило, когда он не мог выезжать за границу и пропустил сборы со «Спартаком», а с Соболевым не прошло. Его раз поставили — неуверенность, не забил, два, три, четыре. Вокруг его персоны постоянно негатив, все ждут, когда же он наконец забьет. Потом Саша перестал попадать в состав, выходить на замены на достаточное количество времени. Сейчас будет время на подготовку, он поедет на сборы показать себя и найти связи с одноклубниками. Весна даст ответ на вопрос, провальный ли это трансфер. Но я бы не торопился с оценками, чтобы потом не переобуваться.

Если вспомнить Вендела и его первые полгода в «Зените», у некоторых тоже возникали вопросы. Ему искали позицию, думали, как ускорить адаптацию. А сейчас все на него молятся. С Угальде та же история — ни одного гола весной, похоронил «Спартак» в Кубке, не реализовав два выхода один на один. Сейчас 15 голов, и все молятся. У нас слишком большие ожидания вначале, слишком резкая реакция на неудачи, а затем переобувания со словами: «Ну я же говорил!» Мы же знаем потенциал Соболева и то, что он хороший игрок, которого надо правильно использовать.

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал голевую передачу. При этом Соболев все еще не отличился голами в этом розыгрыше РПЛ.

Александр Соболев. «Соболев не ошибка «Зенита». Не надо поддаваться истерии, Саша — классный футболист»». Интервью Генича

Александр Соболев
Константин Генич
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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Локомотив

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Мирлинд Даку

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 6
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Муталип Алибеков

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