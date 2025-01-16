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Сегодня, 09:25

Гоцук рассказал, почему предпочитает отдыхать в России, а не заграницей

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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук в разговоре с «СЭ» поделился мнением, почему предпочитает проводить отпуск в России, а не зарубежом.

— Чисто российский отпуск у меня получился. Успел отдохнуть, побывать дома, в гостях, а также побыть в Нижнем Новгороде. У меня там дети ходят в школу и занимаются футболом. Насыщенный отпуск с детьми, с родными и близкими.

— Обычно футболисты уезжают заграницу. Почему ты предпочел провести отпуск в России?

— 90 процентов своих отпусков я провожу в России. В первую очередь, мне самому так хочется, а также физически не бывает возможности улететь заграницу. У детей школы, секции, занятия. И к тому же мы всегда встречаем Новый год дома в кругу родных и близких. Хочется заехать ко всем родственникам. Я считаю, что проводить Новый год в кругу семьи — это хорошая традиция.

В этом сезоне 32-летний Гоцук провел за «Пари НН» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми голами. Контракт игрока действует до лета 2025 года.

Дарик Агаларов

Кирилл Гоцук
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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