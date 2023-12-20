Митрофанов — о новогоднем желании: «Возвращение на международную арену»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о своем новогоднем желании.

«В нынешних условиях у меня может быть только одно новогоднее желание для российского футбола — это наше возвращение на международную арену. Считаю, что справедливость должна восторжествовать. Хочется и нашего возвращения в еврокубки, и официальных игр сборных, и возобновления платежей в сторону российских клубов, которые незаконно не осуществляются. Хотелось бы, чтобы в 2024 году были дальнейшие подвижки. Мы уже договорились о внеочередном открытии дополнительной группы обучения тренеров на категорию PRO. Все-таки это шаги», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.