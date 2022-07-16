Кемаль Адеми: «Остаюсь в «Химках». Будем бороться за чемпионство»

Швейцарский нападающий «Химок» Кемаль Адеми рассказал, что не собирается уходить из команды, а также сообщил о желании бороться за чемпионство России.

«Я пока не играю за «Химки» из-за травмы. Скоро вернусь на поле. Мы будем бороться за чемпионство (улыбается). Я вернулся в Россию, потому что у меня контракт с «Химками». Я хочу тут играть, поэтому остаюсь в команде», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Ранее 26-летний нападающий вернулся в «Химки» после аренды в немецком «Падерборне», в котором он провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.