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Мележиков — о Бакаеве: «Мы договорились не комментировать ситуацию, связанную с его переходом»

Мележиков высказался об уходе Бакаева из «Спартака»
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе из команды полузащитника Зелимхана Бакаева.

Бакаев? Ничего нового не скажу. Мы договорились с представителем Зелимхана не комментировать ситуацию, связанную с его переходом. Были попытки вести переговоры по возможному трансферу. Мы не договорились. Приняли решение, поблагодарили и расстались. Желаю Зелимхану успехов в карьере», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

Также он ответил на вопрос о том, кто сможет заменить ушедшего из команды Самуэля Жиго.

«Замена Жиго? С приходом Рыбуса есть понимание защитной линии. Если у нас будет возможность привести сильного защитника — мы постараемся ее использовать. Если мы говорим о легионерах, то есть ряд сложностей. Мы ещё формируем бюджет, пока до конца не понимаю возможностей покупки футболистов. Спортивный блок продолжает работать. Дальше будет зависеть от того, как будет строиться ситуация».

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 года. В составе команды 28-летний француз стал обладателем Кубка России-2021/22.

Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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