Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе из команды полузащитника Зелимхана Бакаева.

Бакаев? Ничего нового не скажу. Мы договорились с представителем Зелимхана не комментировать ситуацию, связанную с его переходом. Были попытки вести переговоры по возможному трансферу. Мы не договорились. Приняли решение, поблагодарили и расстались. Желаю Зелимхану успехов в карьере», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

Также он ответил на вопрос о том, кто сможет заменить ушедшего из команды Самуэля Жиго.

«Замена Жиго? С приходом Рыбуса есть понимание защитной линии. Если у нас будет возможность привести сильного защитника — мы постараемся ее использовать. Если мы говорим о легионерах, то есть ряд сложностей. Мы ещё формируем бюджет, пока до конца не понимаю возможностей покупки футболистов. Спортивный блок продолжает работать. Дальше будет зависеть от того, как будет строиться ситуация».

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 года. В составе команды 28-летний француз стал обладателем Кубка России-2021/22.