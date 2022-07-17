Генеральный директор «Сочи» Рубашко прокомментировал победу в матче против «Торпедо»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу в матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Первая игра, нормальные эмоции. Главное, что взяли три очка», — сказал Рубашко.

Во 2-м туре «Сочи» сыграет в гостях с ЦСКА (23 июля, 15.00 мск), а «Торпедо» встретится с «Динамо» в гостях (24 июля, 17.30 мск).