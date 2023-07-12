Генеральный директор «Рубина» высказался о ситуации вокруг Сутормина

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«На данный момент трансфер никак не реализовывается. По трансферам мы можем говорить только по факту. Остальное я комментировать не могу», — приводит слова Айбатова Sport24.

В сезоне-2022/23 29-летний вингер сыграл 20 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями.