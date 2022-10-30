Леонченко: «Сейчас в «Локомотиве» нет таких, которым все равно на результат»

Леонченко объяснил, за счет чего могут произойти изменения в «Локомотиве»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» объяснил, за счет чего могут произойти изменения в московской команде.

— Стоит ли ждать объявление нового главного тренера на следующей неделе?

— Как только будет главный тренер — мы объявим.

— Что вам сейчас внушает позитив? Вы сказали, что ситуация может измениться. За счет чего?

— Мне нравится отношение футболистов в тренировочном процессе, внутри коллектива. И изменения по организации игры. На футболистов оказывается сильное психологическое давление. Они не ожидали, что могут попасть в такую яму. Они очень переживают. Но, как мне кажется, в психологическом плане мы начинаем выходить из этой ситуации. Слова Баринова? Сейчас в команде нет таких, которым все равно на результат.

«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. 8 октября клуб уволил немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Федоров.