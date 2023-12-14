Леонченко назвал Глушенкова лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поставил на первое место полузащитника команды Максима Глушенкова.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако», Франция), Квинси Промес («Спартак»), Матео Кассьерра («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).