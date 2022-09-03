Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

Матч был тяжелый, нужна была победа. Довольно жесткий график. Ребята — молодцы, сыграли хорошо. Вся команда заслужила эту победу. Норманн в «Динамо»? Сделка не закрыта. Как только завершим, объявим. По Арсену Захаряну мы сделали заявление. Вопрос по нему закрыт. Они не смогли выполнить условия. Был ли зарегистрирован трансфер в системе TMC? Это неправда», — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

«Динамо» набрало 16 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице. «Урал» остается на последней строчке, набрав за восемь матчей лишь 1 очко.