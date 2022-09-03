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3 сентября, 22:43

Генеральный директор «Динамо»: «Как только завершим сделку по Норманну — объявим»

В «Динамо» рассказали о подписании Норманна
Артем Бухаев
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

Матч был тяжелый, нужна была победа. Довольно жесткий график. Ребята — молодцы, сыграли хорошо. Вся команда заслужила эту победу. Норманн в «Динамо»? Сделка не закрыта. Как только завершим, объявим. По Арсену Захаряну мы сделали заявление. Вопрос по нему закрыт. Они не смогли выполнить условия. Был ли зарегистрирован трансфер в системе TMC? Это неправда», — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

«Динамо» набрало 16 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице. «Урал» остается на последней строчке, набрав за восемь матчей лишь 1 очко.

 

 

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Манчестер Юнайтед
Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

Х2

19%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.72
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Спартак
Зенит

П2

25%

1.96

ТБ 2.5

24%

1.73

Удаление - да

13%

2.75
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Милан 3
Интер 2
Матч завершен

ТБ 2.5

28%

1.94

Обе забьют - да

25%

1.76

Ф2(0)

16%

1.88
Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
0
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
4
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
5
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
6
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
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9
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
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