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Генеральный директор баскетбольного «Зенита»: «Желаю нашему старшему брату теперь успешно выступить в Лиге чемпионов!»

6 июля 2020, 00:15
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Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный поздравил футбольных одноклубников с досрочным чемпионством.

— Поздравляем футбольный клуб «Зенит» с заслуженной победой, — рассказал «Спорт-Экспресс» Церковный. — За 4 тура до конца еще никто не становился победителем в премьер-лиге. Второе «золото» подряд — показатель того, что клуб идет верным чемпионским путем и радует многомиллионную аудиторию болельщиков. Желаю нашему старшему брату теперь успешно выступить в Лиге чемпионов! (Тимур Ганеев)

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