Генеральный директор баскетбольного «Зенита»: «Желаю нашему старшему брату теперь успешно выступить в Лиге чемпионов!»

Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный поздравил футбольных одноклубников с досрочным чемпионством.



— Поздравляем футбольный клуб «Зенит» с заслуженной победой, — рассказал «Спорт-Экспресс» Церковный. — За 4 тура до конца еще никто не становился победителем в премьер-лиге. Второе «золото» подряд — показатель того, что клуб идет верным чемпионским путем и радует многомиллионную аудиторию болельщиков. Желаю нашему старшему брату теперь успешно выступить в Лиге чемпионов! (Тимур Ганеев)