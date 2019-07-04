Гендиректор "Уфы" объяснил свои слова про боление за "какой-то на хрен "Спартак"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" свои слова в видеоинтервью клубному каналу, в котором заявил, что уфимец, который с гордостью болеет "за какой-то на хрен" "Спартак", выглядит смешно.

– Это отрывок из большого интервью, – сказал Газизов. – Считаю неверным, когда приезжают большие команды в Уфу, и ты болеешь за них. Не говорю, что обязательно надо болеть за коллектив из своего города. Но болеть против, мне кажется, неправильно. В этом был посыл.

Если твои предпочтения, касаются любой большой команды, то зачем детям навязывать, ведь они смотрят на родителей. Болей за кого угодно, никто не против. Каждый выбирает свою дорогу. Если ты живешь в Екатеринбурге и болеешь против "Урала", это выглядит некрасиво. Хотя бы нейтралитет можно поддерживать.

– Реакция негативная у болельщиков, потому что человек сердцем выбирает клуб, а не сознательно, а теперь им говорят, за кого болеть, а за кого – нет.

– Я родился и живу в Уфе, болел за свою школу и дворовую команду. Этим жил. Ты можешь поддерживать "Зенит", "Спартак", хоть "Манчестер Юнайтед", никто не против. Но когда они приедут к нам, будете за них болеть? Несерьезно. Ты всем сердцем показываешь, что идешь против своего города. Так что ли? Это верно?

– Что вы имели в виду про передачу любви к команде детям?

– Мы должны любить свой город и Республику. Надо прививать детям любовь к тому краю, где живешь. Раньше было так. Каждый выбирает свое, я не осуждаю. Мне это просто не нравится.

Понимаю, что задел чувства болельщиков, потому что у нас это происходит по всей стране. Такого в мире больше нигде нет. Нельзя представить в другой стране, что будешь играть в своем городе, а половина придет болеть за другую команду. Здесь именно в этом посыл. Фразы вырваны из контекста. Может, получилось чуть агрессивно. Мне хочется, чтобы в Уфе был свой болельщик, у нас много людей живут по всей России. Когда играем в Москве и наши соотечественники приходят, болеют за "Уфу", их слышно и видно. Вот это наши болельщики, я всегда за них. В любом городе мы представляем свою Республику. Вот и все. (Арман Мкртчян)