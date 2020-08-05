Гендиректор «Спартака» рассказал о взаимоотношениях с Тедеско

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал взаимопонимание с главным тренером команды Доменико Тедеско стопроцентным.

- Я пришел в «Спартак» недавно. Осматриваюсь, пытаюсь вникнуть во все процессы, — подчеркнул Газизов. — Мне очень интересно работать в таком большом клубе. Есть вещи, которые нравятся — работа выстроена шикарно. А есть моменты, где просто нужно быстрее принимать решения. Самое главное — это то, что мы с Доменико Тедеско находимся в одной команде. У нас с ним стопроцентное взаимопонимание. Вижу, как мы будем двигаться дальше. Уверен и знаю, что в этом году команда будет бороться за титул. У нас одна задача, других целей в «Спартаке» быть не может.

— Вы сказали, что одинаково думаете с Тедеско и одинаково смотрите на все процессы. Поясните, пожалуйста.

— Есть ключевые вещи, которые двигают футбол вперед. И вот по ним мы с Доменико абсолютно схожи.

— Но у вас могут возникать споры?

— Как и у всех обычных людей. Это нормально.

— Можете конкретизировать, в чем ваши позиции сходятся?

— Нет. Иначе другие станут чемпионами. А я этого не хочу. Если я раскрою все секреты, что мы потом тогда будем делать с Доменико? (Улыбается.) (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.