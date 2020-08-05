РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гендиректор «Спартака» рассказал о взаимоотношениях с Тедеско

22:10
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал взаимопонимание с главным тренером команды Доменико Тедеско стопроцентным.

- Я пришел в «Спартак» недавно. Осматриваюсь, пытаюсь вникнуть во все процессы, — подчеркнул Газизов. — Мне очень интересно работать в таком большом клубе. Есть вещи, которые нравятся — работа выстроена шикарно. А есть моменты, где просто нужно быстрее принимать решения. Самое главное — это то, что мы с Доменико Тедеско находимся в одной команде. У нас с ним стопроцентное взаимопонимание. Вижу, как мы будем двигаться дальше. Уверен и знаю, что в этом году команда будет бороться за титул. У нас одна задача, других целей в «Спартаке» быть не может.

— Вы сказали, что одинаково думаете с Тедеско и одинаково смотрите на все процессы. Поясните, пожалуйста.

— Есть ключевые вещи, которые двигают футбол вперед. И вот по ним мы с Доменико абсолютно схожи.

— Но у вас могут возникать споры?

— Как и у всех обычных людей. Это нормально.

— Можете конкретизировать, в чем ваши позиции сходятся?

— Нет. Иначе другие станут чемпионами. А я этого не хочу. Если я раскрою все секреты, что мы потом тогда будем делать с Доменико? (Улыбается.) (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23602
Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир