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Сегодня, 21:12

Гендиректор «Спартака» Малышев назвал обидным поражение от «Урала»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение команды в четвертом туре РПЛ от «Урала» (2:3).

— Всегда, как болельщик, переживаю за результат команды, поэтому поражение обидное.

— С чем связываете поражение? С невезением?

— Любая, даже самая сильная команда, может иметь неудачные матчи, в которых проиграет. Самое главное — сделать выводы и работать дальше.

— Очень много моментов позволили создать «Уралу». Можно ли сказать, что оборона сейчас играет не так, как хотелось бы?

— Оценка игры команды, каких-то тактических схем — это вопросы к тренеру, а не ко мне.

— Заслуженное поражение?

— Очевидно, что мы сегодня играли нездорово. Результат мог быть разным, могли и выиграть. Все видели, что ситуация менялась туда-сюда, — сказал Малышев.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Олег Малышев
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
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 3 : 2
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 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 3
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Квинси Промес

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