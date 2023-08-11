Абаскаль — о поражении от «Урала»: «Очень жаль. Мы допустили ошибки»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:3).

— Очень жаль. Мы допустили ошибки. Мы обязательно встанем и исправимся. Мы должны доводить дело до победы, ведя в счете на 89-й минуте.

— Перед началом сезона ходило много разговоров про календарь. Были ли в вашей карьере подобные проблемы?

— Я уже много говорил о календаре. Сегодня дело не в нем. На него даже не будем реагировать.