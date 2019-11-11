Гендиректор «Сочи»: «Слухи об уходе Точилина и возможном приходе Бердыева не имеют под собой почвы»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» информацию о возможной отставке главного тренера команды Александра Точилина.

— Говорят, что нынешний главный тренер команды, Александр Точилин, может покинуть «Сочи». На его место прочат Курбана Бердыева и Дмитрия Кириченко. Это правда?

— Нет, эти слухи не имеют под собой почвы. Устали мы уже, начитаетесь каких-то источников, а потом... Видимо, кто-то подогревает обстановку вокруг клуба.

— Каков у руководства клуба кредит доверия к Точилину?

— Не очень хочется отвечать на этот вопрос. Раз он тренер, значит, доверие к нему есть. Или у нас на официальном сайте уже написано, что Точилин снят с должности? Или вы думаете, мы сейчас пойдем направо-налево, если бы даже захотели поменять кого-то из тренеров? Понятно, что мы долго выиграть не можем, но если что-то такое и происходит в клубах, то это обсуждается внутри коллектива.

После 16 туров чемпионата России-2019/20 «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками. Команда из Сочи отстает на 5 очков от «Крыльев Советов», занимающих 12-ю строчку, которая позволяет избежать участия в стыковых матчах за место в премьер-лиге. (Иван Торопцев)