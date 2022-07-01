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Сегодня, 19:30

Гендиректор «Сочи» Рубашко назвал главные преимущества Кубка Лиги

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о преимуществах Кубка Лиги. Он отметил, что очень важно, чтобы клубы могли зарабатывать в новом турнире.

— Преимущества Кубка Лиги? Есть необходимость для того, чтобы было больше игровых дней.

— Павел Пивоваров говорит, что клубы смогут заработать и уже есть готовая стратегия.

— Это одно из важных, чтобы клубы зарабатывали. Но также и будет возможность больше задействовать игроков. Чем больше насыщенность игровых дней, тем больше возможности давать развиваться молодым игрокам.

— Правильно ли мы понимаем, что это больше товарищеский турнир? Или спортивный интерес тоже будет?

— Конечно, спортивный интерес будет. Все ребята профессионалы.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.

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