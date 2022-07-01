«Нижний Новгород» — «Сочи»: стартовые составы на игру «Кубка Матч Премьер»
Сегодня, 1 июля, «Нижний Новгород» и «Сочи» проведут матч в рамках межсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».
Стали известны стартовые составы команд на игру.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Гоцук, Юлдошев, Кечкеш, Пенчиков, Калинский, Шарипов, Берковский, Кротов, Сулейманов.
Запасные: Анисимов, Гойло, Александров, Каккоев, Корнюшин, Агапов, Майга, Горбунов, Карасев, Стоцкий, Югалдин, Рыбчинский, Никитин, Милсон.
«Сочи»: Джанаев, Мелкадзе, Терехов, Цаллагов, Макарчук, Бурмистров, Ангбан, Мещанинов, Заика, Миладинович, Ушатов.
Запасные: Адамов, Заболотный, Помозов, Родриго, Пруцев, Шипунов, Барсов, Сарвели, Юрганов, Жоаозиньо, Батырев, Маргасов, Мартовой.
Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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