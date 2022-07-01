«Нижний Новгород» — «Сочи»: стартовые составы на игру «Кубка Матч Премьер»

Сегодня, 1 июля, «Нижний Новгород» и «Сочи» проведут матч в рамках межсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

Стали известны стартовые составы команд на игру.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Гоцук, Юлдошев, Кечкеш, Пенчиков, Калинский, Шарипов, Берковский, Кротов, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Гойло, Александров, Каккоев, Корнюшин, Агапов, Майга, Горбунов, Карасев, Стоцкий, Югалдин, Рыбчинский, Никитин, Милсон.

«Сочи»: Джанаев, Мелкадзе, Терехов, Цаллагов, Макарчук, Бурмистров, Ангбан, Мещанинов, Заика, Миладинович, Ушатов.

Запасные: Адамов, Заболотный, Помозов, Родриго, Пруцев, Шипунов, Барсов, Сарвели, Юрганов, Жоаозиньо, Батырев, Маргасов, Мартовой.

Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.