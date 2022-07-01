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«Нижний Новгород» — «Сочи»: стартовые составы на игру «Кубка Матч Премьер»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сегодня, 1 июля, «Нижний Новгород» и «Сочи» проведут матч в рамках межсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

Стали известны стартовые составы команд на игру.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Гоцук, Юлдошев, Кечкеш, Пенчиков, Калинский, Шарипов, Берковский, Кротов, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Гойло, Александров, Каккоев, Корнюшин, Агапов, Майга, Горбунов, Карасев, Стоцкий, Югалдин, Рыбчинский, Никитин, Милсон.

«Сочи»: Джанаев, Мелкадзе, Терехов, Цаллагов, Макарчук, Бурмистров, Ангбан, Мещанинов, Заика, Миладинович, Ушатов.

Запасные: Адамов, Заболотный, Помозов, Родриго, Пруцев, Шипунов, Барсов, Сарвели, Юрганов, Жоаозиньо, Батырев, Маргасов, Мартовой.

Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Россия. Кубок Матч Премьер.
01 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
Нижний Новгород
Сочи

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
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