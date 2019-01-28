Гендиректор "Шахтера" Палкин - Ракицкому: "Ярослав, спасибо тебе за все"

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин попрощался с бывшим игроком клуба Ярославом Ракицким. 29-летний защитник сборной Украины сегодня перебрался в "Зенит".

"В истории Академии "Шахтера" Ярослав один из самых талантливых и успешных выпускников. На протяжении 10 сезонов он сыграл за первую команду 326 матчей и завоевал 19 трофеев. За годы проведенные в клубе – стал одним из лидеров "Шахтера", завоевал искреннюю любовь и огромное уважение всех болельщиков. И это – самое большое признание для футболиста.

Ярослав, спасибо тебе за все, что ты сделал для "Шахтера". Спасибо за твой "горняцкий" характер, за твои эмоции и преданность, за все победы, голы и те прекрасные моменты, которые мы пережили вместе!

Желаю тебе успехов и больших достижений в карьере!" – написал Палкин в Фейсбуке.