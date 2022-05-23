Гендиректор «Рубина» Сайманов поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов на пресс-конференции поделился мнением о расширении РПЛ до 18 команд.

«Завтра будет исполком. Одна из повесток дня — расширение лиги и формат проведения следующего сезона. Если возвращаться, я немного с истоков начну. Два года подряд практически единогласно команды РПЛ принимали решение и посылали его в РФС предложение увеличить лигу до 18 команд.

Все клубы признавали необходимость увеличения лиги до 18 команд. В этом году 2 марта ушли все игроки. ФИФА позволила игрокам с контрактами покинуть клубы. И тогда же ушли игроки «Краснодара». Было собрание и все понимали, что будут пострадавшие. И «Краснодар» был инициатором того, чтобы прекратить чемпионат. Ведь закрыли аэропорт. И следующая игра у них была с «Уралом». Иванов готовился вылетать и ему звонил Хашиг, который сказал, чтобы они не летели и готовы сняться с чемпионата. Сейчас это все забыли. И они уехали, но затем опять поменяли решение, и они все-таки поехали.

Мы это обсудили и думали, чтобы остановить чемпионат. Но потом приняли решение, что не будем этого делать. Чтобы общество не чувствовало нервозности. А что делать со спортивным принципом? Я знал, что у меня уйдут игроки основного состава и будет катастрофа.

Гинер и Федун прошли по квоте РФС. Кто там еще: пляжный футбол, мини-футбол и другие. Эти люди глубоко не погружены в проблемы РПЛ. Поэтому я не могу вам сказать, точно ли все члены исполкома РФС понимают глубину проблем решения УЕФА и ФИФА от 7 марта. Трудно понять, кто за что будет голосовать», — сказал Сайманов.

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд.

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.