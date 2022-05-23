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Сегодня, 11:14

Гендиректор «Рубина» Сайманов поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов на пресс-конференции поделился мнением о расширении РПЛ до 18 команд.

«Завтра будет исполком. Одна из повесток дня — расширение лиги и формат проведения следующего сезона. Если возвращаться, я немного с истоков начну. Два года подряд практически единогласно команды РПЛ принимали решение и посылали его в РФС предложение увеличить лигу до 18 команд.

Все клубы признавали необходимость увеличения лиги до 18 команд. В этом году 2 марта ушли все игроки. ФИФА позволила игрокам с контрактами покинуть клубы. И тогда же ушли игроки «Краснодара». Было собрание и все понимали, что будут пострадавшие. И «Краснодар» был инициатором того, чтобы прекратить чемпионат. Ведь закрыли аэропорт. И следующая игра у них была с «Уралом». Иванов готовился вылетать и ему звонил Хашиг, который сказал, чтобы они не летели и готовы сняться с чемпионата. Сейчас это все забыли. И они уехали, но затем опять поменяли решение, и они все-таки поехали.

Мы это обсудили и думали, чтобы остановить чемпионат. Но потом приняли решение, что не будем этого делать. Чтобы общество не чувствовало нервозности. А что делать со спортивным принципом? Я знал, что у меня уйдут игроки основного состава и будет катастрофа.

Гинер и Федун прошли по квоте РФС. Кто там еще: пляжный футбол, мини-футбол и другие. Эти люди глубоко не погружены в проблемы РПЛ. Поэтому я не могу вам сказать, точно ли все члены исполкома РФС понимают глубину проблем решения УЕФА и ФИФА от 7 марта. Трудно понять, кто за что будет голосовать», — сказал Сайманов.

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд.

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
5
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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