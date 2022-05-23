Гендиректор «Рубина» Сайманов поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов на пресс-конференции поделился мнением о расширении РПЛ до 18 команд.
«Завтра будет исполком. Одна из повесток дня — расширение лиги и формат проведения следующего сезона. Если возвращаться, я немного с истоков начну. Два года подряд практически единогласно команды РПЛ принимали решение и посылали его в РФС предложение увеличить лигу до 18 команд.
Все клубы признавали необходимость увеличения лиги до 18 команд. В этом году 2 марта ушли все игроки. ФИФА позволила игрокам с контрактами покинуть клубы. И тогда же ушли игроки «Краснодара». Было собрание и все понимали, что будут пострадавшие. И «Краснодар» был инициатором того, чтобы прекратить чемпионат. Ведь закрыли аэропорт. И следующая игра у них была с «Уралом». Иванов готовился вылетать и ему звонил Хашиг, который сказал, чтобы они не летели и готовы сняться с чемпионата. Сейчас это все забыли. И они уехали, но затем опять поменяли решение, и они все-таки поехали.
Мы это обсудили и думали, чтобы остановить чемпионат. Но потом приняли решение, что не будем этого делать. Чтобы общество не чувствовало нервозности. А что делать со спортивным принципом? Я знал, что у меня уйдут игроки основного состава и будет катастрофа.
Гинер и Федун прошли по квоте РФС. Кто там еще: пляжный футбол, мини-футбол и другие. Эти люди глубоко не погружены в проблемы РПЛ. Поэтому я не могу вам сказать, точно ли все члены исполкома РФС понимают глубину проблем решения УЕФА и ФИФА от 7 марта. Трудно понять, кто за что будет голосовать», — сказал Сайманов.
На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд.
24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0