«Рубин» ожидает решения РФС по поводу моратория на вылет

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в клубе ждут решения от РФС по поводу возможного введения моратория на вылет.

«Все думали, что нужно ввести мораторий на вылет. 10 клубов за и 5 — против моратория. У меня есть презентация с цифрами, и они удивили даже руководителей клубов РПЛ. Они не понимали масштаба наших проблем.

Мы прислали письмо в лигу с предложением ввести мораторий. И на следующий день, 23 марта, был исполком. Приняли решение играть. Собрали рабочую группу для обсуждения форматов. Продолжили играть, группа работала.

19 мая мы обсуждали эту ситуацию. И теперь ждем решения РФС. Я искренне надеюсь, что решение может быть принято. Команду мы не распустили», — сказал Сайманов.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.