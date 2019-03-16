Гендиректор "Рубина": "Клуб стабилен и тяжелые времена позади"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью "Бизнес Online" заявил, что тяжелое финансовое состояние команды позади. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб устроил распродажу игроков из-за финансовых проблем.

– В настоящий момент впервые за долгое время перед игроками команды нет никаких долгов, – сказал Сайманов. – И у нас есть понимание, что до конца этого года у нас будут четкие выплаты зарплаты без задержек точно в сроки. Теперь у клуба есть понимание финансовой ситуации и средства на счету. Это даже непривычно говорить, но теперь финансовое состояние "Рубина" довольно стабильное, мы заключили новые спонсорские контракты, прилично сократили наш бюджет за время работы и он сейчас небольшой. Но это позволяет нам спокойно смотреть в будущее. В этом плане все у нас хорошо, клуб стабилен и тяжелые времена позади.

Напомним, что по итогам 19-и туров "Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.