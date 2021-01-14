Гендиректор «Ротора» назвал «высосанной из пальца» новость о том, что клуб играет в РПЛ без медицинской лицензии
11:38
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал «СЭ» информацию о том, что команда уже год играет без медицинской лицензии.
— По регламенту мы должны были предоставить медицинскую лицензию, у нас была отсрочка до декабря. В связи со сложившийся ситуации с коронавирусной инфекцией, нам продлили отсрочку. Тут нет нечего такого, новость высосана из пальца. Клуб работает в штатном режиме, и в ближайшее время лицензия будет получена.
Медицинская лицензия должна быть у каждой команды, и то, что ее не было — наше нарушение. Но у нас есть отсрочка. Лига пошла нам навстречу, за что ей большое спасибо. В ближайшее время, повторюсь, мы эту лицензию получим.
(Владимир Пушкарев)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю