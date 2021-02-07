Гендиректор «Риги» жестко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин остался недоволен работой судейской бригады в товарищеском матче против «Спартака» (0:4). В ворота рижан были назначены два пенальти.

«Игра в первом тайме очень понравилась, наша команда показала красивый и хороший футбол. Жаль, что не реализовали свои моменты, два гола должны были забивать точно. После перерыва одна ошибка в центре поля привела к первому голу «Спартака», и дальше произошел судейский произвол — если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону. Я этого не понимаю. Даже игроки «Спартака» говорили об этом. В концовке ребята уже были расстроены, перестали бороться, и соперник реализовал свой класс.

Не сказал бы, что игра была грубой. В эпизоде с травмой Соболева судья правильно разобрался, что Ната Уэсли не совершил грубости. Игрок «Спартака» разворачивался, так вышло. Тем более после он сказал, что с ним всё в порядке. Дополнительного настроя от тренерского штаба со спартаковским прошлым (Максим Калиниченко, Александр Филимонов — прим. «СЭ») не было», — сказал Пронин в интервью РИА Новости.

Ранее «Рига» на сборе в Дубае проиграла петербургскому «Зениту» со счетом 0:4.