Гендиректор «Динамо» сообщил, что Ротенберг не обращался по вопросу вхождения в штаб Карпина

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о возможном вхождении Романа Ротенберга в штаб Валерия Карпина.

— Пару дней назад Роман Ротенберг заявил о готовности войти в штаб Карпина и помочь ему в сложившейся ситуации. Рассматривает ли «Динамо» такую возможность?

— Мы с Романом Борисовичем на связи. Он мне об этом не говорил. Возможно, это медийное заявление, не хотел бы это комментировать. Задавайте вопросы Роману Борисовичу. Мы давно знакомы. Недавно пообщались, в летнее межсезонье на наших матчах. У него свой серьезный, бизнесовый подход, — сказал Пивоваров «СЭ» на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между музеем «Динамо» и ведущими клубами бело-голубых.

— Помогал ли он какими-то советами?

— Мы с ним делились определенными идеями и опытом.