Нападающий Миро перешел в махачкалинское «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Миро. Соглашение с 22-летним ангольцем рассчитано до 30 июня 2029 года.

Предыдущим клубом Миро была португальская «Тондела». В сезоне-2024/25 в 32 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу. Вместе с «Тонделой» он выиграл вторую по значимости лигу Португалии, стал ее лучшим бомбардиром.

Также форвард играл за молодежную команду португальского «Жил Висенте».

Ранее сообщалось об интересе к Миро со стороны «Пари НН».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 650 тысяч евро.