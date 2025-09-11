Нападающий Миро перешел в махачкалинское «Динамо»
Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Миро. Соглашение с 22-летним ангольцем рассчитано до 30 июня 2029 года.
Предыдущим клубом Миро была португальская «Тондела». В сезоне-2024/25 в 32 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу. Вместе с «Тонделой» он выиграл вторую по значимости лигу Португалии, стал ее лучшим бомбардиром.
Также форвард играл за молодежную команду португальского «Жил Висенте».
Ранее сообщалось об интересе к Миро со стороны «Пари НН».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 650 тысяч евро.
Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
Новости