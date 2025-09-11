«Урал» арендовал полузащитника «Пари НН» Карапузова

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов на правах аренды перешел в «Урал», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Футболист будет выступать за «Урал» под 11-м номером.

«Пари НН» летом 2023 года арендовал Карапузова у «Динамо», а год спустя выкупил полузащитника у бело-голубых. В общей сложности 25-летний россиянин провел за нижегородцев 51 матч и отметился 1 голевой передачей.