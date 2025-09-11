«Урал» арендовал полузащитника «Пари НН» Карапузова
Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов на правах аренды перешел в «Урал», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Футболист будет выступать за «Урал» под 11-м номером.
«Пари НН» летом 2023 года арендовал Карапузова у «Динамо», а год спустя выкупил полузащитника у бело-голубых. В общей сложности 25-летний россиянин провел за нижегородцев 51 матч и отметился 1 голевой передачей.
Источник: ФК «Урал»
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