Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб предвосхитил инициативу Дегтярева о чтении книг для спортсменов

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поделился с «СЭ» мнением о важности чтения для спортсменов.

— Министр спорта призвал всех спортсменов читать книжки, чтобы даже за сборной возили прицеп с библиотекой. Можно ли такое организовать с «Динамо»?

— Вы же были на базе клуба. Вы видели, что мы предвосхитили, так сказать, эту инициативу. Мы ее понимаем. Интеллектуальное развитие футболистов является одним из приоритетов, особенно в системе академии, — сказал Пивоваров «СЭ» на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между музеем «Динамо» и ведущими клубами бело-голубых.

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.