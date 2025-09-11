Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов сообщил «СЭ», что прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо».

— Чем запомнилась стажировка? Почему выбрали ЦСКА?

— Я разбирал игру ЦСКА против «Краснодара». Очень хотелось посмотреть, как взаимодействие игроков отрабатывается на тренировках. Поэтому я выбрал стажировку у Фабио Челестини. Большое ему спасибо за это! Я получил информацию, которая меня интересовала. Очень доволен.

Параллельно ездил в московское «Динамо» к Валерию Георгиевичу Карпину. Спасибо ему. Он пустил меня на теоретическое занятие. Большое спасибо коллегам за открытость.

— То есть по сути прошли стажировку в двух клубах?

— Да.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Учусь. С этой целью и проходил стажировку — посмотреть, что будет полезно мне.

Шаронов играл за «Рубин» в период с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год и за это время дважды становился чемпионом России. После завершения карьеры он тренировал «Рубин» и «СКА-Хабаровск».