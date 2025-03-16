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Гендиректор «Акрона» — о рекорде Дзюбы: «Чем больше Артем получит хвалебных слов, наград, тем лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в комментарии для «СЭ» высказался о рекорде нападающего Артема Дзюбы по голам среди российских футболистов.

Артем Дзюба.Назло рекордам! Карпин вернул Дзюбу в сборную. Колонка Казакова

«Мы исключительно позитивно относимся и отнеслись к тому, что Артем установил новый рекорд. Всячески, в том числе своими усилиями стараемся об этом рассказывать. Нетривиальное событие как для самого Артема, так и, безусловно, для нашего клуба. Ведь именно в нашей футболке Артем стал рекордсменом. Безусловно, это потрясающее событие. Чем больше Артем за это получит хвалебных слов, наград, тем лучше. Неординарное событие. Действительно, оно должно быть отмечено правильно», — сказал Власов «СЭ».

9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром среди российский футболистов, побив рекорд Александра Кержакова.

Контракт 36-летнего футболиста с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года

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Артем Дзюба
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
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Зенит

 6
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Маркиньос

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И К Ж
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