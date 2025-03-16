Гендиректор «Акрона» — о рекорде Дзюбы: «Чем больше Артем получит хвалебных слов, наград, тем лучше»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в комментарии для «СЭ» высказался о рекорде нападающего Артема Дзюбы по голам среди российских футболистов.

«Мы исключительно позитивно относимся и отнеслись к тому, что Артем установил новый рекорд. Всячески, в том числе своими усилиями стараемся об этом рассказывать. Нетривиальное событие как для самого Артема, так и, безусловно, для нашего клуба. Ведь именно в нашей футболке Артем стал рекордсменом. Безусловно, это потрясающее событие. Чем больше Артем за это получит хвалебных слов, наград, тем лучше. Неординарное событие. Действительно, оно должно быть отмечено правильно», — сказал Власов «СЭ».

9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром среди российский футболистов, побив рекорд Александра Кержакова.

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