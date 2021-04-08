Комбаров пригласил Промеса в самарскую баню
05:00
Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Комбаров оценил возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартаке». Ранее игроки вместе выступали за красно-белых.
— Почему «Спартак» стал так стабилен?
— Доменико Тедеско пришел на пост главного тренера по ходу прошлого сезона, ему нужно было время, чтобы наиграть связки, комбинации. Сейчас команда понимает, что от нее хотят. «Спартак» показывает хороший и стабильный футбол.
— А возвращение Квинси Промеса сказывается?
— Думаю, это тоже влияет.
— Вы уже списывались?
— Я его поздравил в Instagram, он меня поблагодарил.
— В баню не звали?
— Пусть прилетает в Самару — я его свожу в баню (смеется).
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1147781/dmitrii-somov/pust-promes-priezzhaet-v-samaru-svozhu-ego-v-baniu
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