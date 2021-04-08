Комбаров пригласил Промеса в самарскую баню

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Комбаров оценил возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартаке». Ранее игроки вместе выступали за красно-белых.

— Почему «Спартак» стал так стабилен?

— Доменико Тедеско пришел на пост главного тренера по ходу прошлого сезона, ему нужно было время, чтобы наиграть связки, комбинации. Сейчас команда понимает, что от нее хотят. «Спартак» показывает хороший и стабильный футбол.

— А возвращение Квинси Промеса сказывается?

— Думаю, это тоже влияет.

— Вы уже списывались?

— Я его поздравил в Instagram, он меня поблагодарил.

— В баню не звали?

— Пусть прилетает в Самару — я его свожу в баню (смеется).