Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о приглашении арбитров из Саудовской Аравии в РПЛ: «Надо доверять нашим судьям»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии «СЭ» высказался об инициативе приглашения судей из Саудовской Аравии в РПЛ.

«В данной ситуации, в которой находится наш футбол, это не самая плохая инициатива. Но надо доверять нашим судьям», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.