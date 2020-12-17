Гендир «Рубина» Сайманов рассказал о встрече с президентом РФС Дюковым

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал «СЭ» об итогах встречи клубов РПЛ с президентом РФС Александром Дюковым.

— На повестке стояло три вопроса: судейство, заслушали отчет Станислава Черчесова по результатам сборной и по молодежному футболу, — рассказал «СЭ» Сайманов. — Последний пункт — это вопрос по позднерожденным детям. Есть те, кто родился в первые шесть месяцев года и те, кто во второй половине. Дети родившиеся в первой половине года имеют определенное преимущество. Эту тему давно активно обсуждают в Европе. Также обсудили итоги первой части сезона РПЛ. Все прошло в рабочем режиме.

(Севастиан Терлецкий)