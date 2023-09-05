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Сегодня, 10:45

Газзаев: «У «Зенита» и «Краснодара» две сильнейшие полузащиты в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что «Краснодар» на данный момент идет по чемпионскому графику.

«Краснодар» мне опять понравился. Качественная, прагматичная игра. Команда пропустила всего два мяча за семь туров. Это очень красноречивый показатель. Чемпионом становится не тот, кто больше всех забил, а тот, кто меньше всех пропустил. Пока «Краснодар» идет по правильному графику. Заслуженная победа «быков». Порадовала обстановка на стадионе. Настоящий праздник футбола. Прекрасный стадион!

Вновь убедили меня два центральных полузащитника хозяев — Черников и Кривцов. Считаю, сегодня можно говорить о двух сильнейших средних линиях в РПЛ. Имею в виду «Зенит», где играют Барриос, Вендел и Клаудиньо, и «Краснодар» с Черниковым, Кривцовым и Сперцяном. Поэтому эти клубы и находятся вверху таблицы. Кордоба забил хороший гол, но как он не реализовал момент при счете 1:0, когда ему так здорово покатил Кривцов? Слушай, ну подсеки мяч — и все. Немного не хватило исполнительского мастерства.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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