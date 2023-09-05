Президент «Торпедо»: «Переговоры с Глушаковым? Это абсолютно не соответствует действительности»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин поделился мнением о трансферах клуба. Он подчеркнул, что команде не стоит ждать полузащитника Дениса Глушакова.

— Верна информация о переговорах с Глушаковым?

— Нет, это абсолютно не соответствует действительности, — сказал Савин «РБ Спорт».

— Вы закрылись на вход в этой кампании?

— Пока нет. Не доехал футболист, которого мы давно ждем.

— Какова ситуация с Щенниковым?

— Георгий с нами тренируется. В качествах Георгия никто не сомневался никогда, он все доказал — 400 игр в РПЛ, 50 в Лиге чемпионов, все знают, что он умеет на поле. Вопрос только в том, договоримся ли мы все.

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей, в которых забил 1 гол.