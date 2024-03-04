Газзаев: «Угальде понравился, но Педро — это нечто!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступления новичков «Зенита» и «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ.

Встреча между командами прошла 2 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Я не понимал тех, кто предрекал «Спартаку» крупное поражение в Питере. Мол, красно-белые пропустят три мяча и поедут домой... Какой-то несерьезный подход, отдает дилетантством. Как так можно говорить накануне встречи? Разве в «Спартаке» слабый состав? Обе команды показали качественный футбол. Равная игра двух достойных соперников.

«Спартак» сыграл прилично, ни в чем не уступал «Зениту». Понравился Угальде. Парень с качествами. Быстрый, с дриблингом, с ударом. Хорошее приобретение. Его игра во многом раскрасила атакующие действия гостей. Легкий нападающий, сам себе способен создать голевую ситуацию. Понаблюдаем за ним дальше.

Что касается зенитовских бразильцев, то, наверное, Артур не смог показать всего, на что он способен. Но сразу видно, что неплохой футболист. С левой ногой, выполняет все стандарты. Думаю, еще освоится, будет прибавлять. Скоро увидим его проходы, результативные действия. Пока маловато обострений. Наверное, не до конца адаптировался.

Центральный защитник Нино уверен в себе, даже играет где-то на грани самоуверенности. В этом есть определенный риск. Ренан же действовал авантюрно, и его в «Зените» уже нет.

Самое сильное впечатление на меня произвел Педро. Это что-то! Парню 18 лет, и у него очень большое будущее. Для него в таком возрасте обыграть двух-трех соперников вообще не составляет никакого труда. Потенциал серьезнейший! Уже сейчас он реальный игрок стартового состава «Зенита». Будет только прибавлять и прибавлять», — отметил Газзаев.

На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» занимает четвертую строчку (31 очко).

9 марта петербургский клуб проведет выездной матч против «Урала», а красно-белые днем позже сыграют с «Факелом» на стадионе «Лужники».