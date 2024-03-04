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4 марта, 14:30

Газзаев: «Угальде понравился, но Педро — это нечто!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступления новичков «Зенита» и «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ.

Встреча между командами прошла 2 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Я не понимал тех, кто предрекал «Спартаку» крупное поражение в Питере. Мол, красно-белые пропустят три мяча и поедут домой... Какой-то несерьезный подход, отдает дилетантством. Как так можно говорить накануне встречи? Разве в «Спартаке» слабый состав? Обе команды показали качественный футбол. Равная игра двух достойных соперников.

«Спартак» сыграл прилично, ни в чем не уступал «Зениту». Понравился Угальде. Парень с качествами. Быстрый, с дриблингом, с ударом. Хорошее приобретение. Его игра во многом раскрасила атакующие действия гостей. Легкий нападающий, сам себе способен создать голевую ситуацию. Понаблюдаем за ним дальше.

 
Артем Дзюба, Валерий Газзаев, Педро. «Как Дзюба в современном футболе не играют. Педро — это что-то!» Газзаев — о 19-м туре РПЛ

Что касается зенитовских бразильцев, то, наверное, Артур не смог показать всего, на что он способен. Но сразу видно, что неплохой футболист. С левой ногой, выполняет все стандарты. Думаю, еще освоится, будет прибавлять. Скоро увидим его проходы, результативные действия. Пока маловато обострений. Наверное, не до конца адаптировался.

Центральный защитник Нино уверен в себе, даже играет где-то на грани самоуверенности. В этом есть определенный риск. Ренан же действовал авантюрно, и его в «Зените» уже нет.
Самое сильное впечатление на меня произвел Педро. Это что-то! Парню 18 лет, и у него очень большое будущее. Для него в таком возрасте обыграть двух-трех соперников вообще не составляет никакого труда. Потенциал серьезнейший! Уже сейчас он реальный игрок стартового состава «Зенита». Будет только прибавлять и прибавлять», — отметил Газзаев.

На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» занимает четвертую строчку (31 очко).

9 марта петербургский клуб проведет выездной матч против «Урала», а красно-белые днем позже сыграют с «Факелом» на стадионе «Лужники».

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Педро (Зенит)
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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