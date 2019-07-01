Газзаев оценил перспективы Бакаева в "Спартаке"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил игру новичка "Спартака" Зелимхана Бакаева в матче против ЦСКА (3:1) на предсезонном турнире в Австрии.

– По матчу с ЦСКА мне понравился Бакаев – это игрок, который обладает хорошими индивидуальными качествами. Он нестандартно действует, очень умело идет в обводку. Зелимхан – очень хороший футболист, – цитирует Газзаева ТАСС.

– Думаю, он провел очень хороший прошлый сезон и был вызван в национальную сборную. Он вполне может рассчитывать на место в стартовом составе "Спартака", но тут все будет зависеть от доверия тренера и работы футболиста.

В сезоне 2018/19 23-летний Бакаев на правах аренды выступал за тульский "Арсенал", в составе которого в 25 матчах забил 8 мячей. В матче с ЦСКА 30 июня в Австрии открыл счет для красно-белых на 7-й минуте встречи.