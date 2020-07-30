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«Газпром-Арена» попала в рейтинг лучших стадионов мира

03:29
Рейтинг лучших стадионов.
Рейтинг лучших стадионов.
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Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало рейтинг лучших стадионов мира. Учитывались три фактора: интерес болельщиков к посещению матчей, доход с игр и способность становиться «12-м игроком».

Рейтинг возглавил стадион «Тоттенхэма». На второй позиции арена «Атланты Юнайтед». На третьем месте «Принципалити», где свои матчи проводит сборная Уэльса.

На 11-й позиции стадион «Зенита» — «Газпром Арена». В рейтинге он опередил «Стад де Франс», «Эмирейтс» и «Олд Траффорд»

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