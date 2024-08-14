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Сегодня, 07:47

Орлов: «Краснодару» немного повезло в концовке матча с ЦСКА, когда они забили победный гол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

«Стоит отметить, что предыдущий матч ЦСКА играл по-другому, Облякова перевели вперед, а лучше было, когда он играл ближе к опорной зоне. Мы так все говорим про Николича, что он в РПЛ уже показал себя в «Локомотиве». Но в этом матче он себя не показал. Игра была, в общем-то, равная, но «Краснодару» немного повезло в концовке, когда они забили победный. А ЦСКА, конечно, нужен нападающий, они ведь по факту без них сейчас остались. Кстати, как и «Динамо» он необходим — игрок, который бы менял Тюкавина», — цитирует «РБ Спорт» Орлова.

«Краснодар» набрал 6 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. ЦСКА с 7 очками располагается на четвертой позиции.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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