Помощник главного тренера «Динамо» сравнил игроков «Спартака» и «Краснодара»

Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут сравнил игроков «Краснодара» с футболистами «Спартака».

— Есть ли у «Динамо» проблемы с командами, которые хорошо прессингуют?

— Сложно выходить из-под прессинга, когда против тебя играет мастеровитая команда. Но были отрезки в матче, когда и мы пытались прессинговать «Спартак». Были моменты, когда мы уверенно играли с мячом. Не могу сказать, что в этом у нас проблема.

— На чем вы делаете акцент в игре против «Краснодара»? Что можете отметить у соперника?

— У них очень сильная игра дома. Они проиграли там только одну встречу. Очень сильные индивидуальные игроки,как Кабелла и Классон. Есть еще Вильена. Я бы сравнил игроков Краснодара с игроками Спартака.

— Будет ли Тюкавин в стартовом составе?

— Сложно ответить на этот вопрос. У каждого игрока есть возможность появится в стартовом составе.

18 марта состоится матч 23-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром». Начало — в 19.00 по московскому времени. Бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице.