За двадцать лет доля равнодушных к футболу россиян увеличилась на 34 процента

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43% до 77%. Отмечается, что менее популярным данный вид спорта оказался среди проживающих в Сибирском и Дальневосточном округах.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%.

В 2009 году назвать фамилию интересного действующего российского игрока мог почти каждый второй россиянин (47%). Сегодня доля респондентов, назвавших такую фамилию, составляет 17%. В общей сложности только восемь футболистов набирают более 1% — это Артем Дзюба (6%), Игорь Акинфеев (3%), Андрей Аршавин и Александр Головин (по 2%), Лев Яшин, братья Миранчуки и Матвей Сафонов (по 1%). При этом не все названные персоны являются действующими игроками.

Также из опроса следует, что четверо из десяти жителей России (40%) затрудняются оценить ситуацию в отечественном футболе. О развитии и прогрессе говорят 13%, о стабильности — 21%, негативно высказываются 26%.